Poutine a accepté de ne pas bombarder Kyiv jusqu'à dimanche-Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a accédé à la demande de son homologue américain Donald Trump de suspendre les frappes aériennes contre la capitale ukrainienne Kyiv jusqu'au dimanche 1er février afin de créer des "conditions favorables" aux pourparlers de paix, a déclaré vendredi le Kremlin.

Donald Trump avait affirmé jeudi avoir obtenu de Vladimir Poutine "une semaine" de trêve des frappes aériennes en raison d'une vague de froid intense atteignant -30°C en Ukraine, sans préciser quand cette période d'accalmie était censée avoir débuté ou prendrait fin.

Interrogé vendredi à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a fait aucune référence aux conditions météorologiques.

"Le président Trump a effectivement demandé personnellement au président Poutine de s'abstenir de frapper Kyiv pendant une semaine jusqu'au 1er février afin de créer des conditions favorables aux négociations", a-t-il dit.

Invité à confirmer que Vladimir Poutine avait accepté cette demande, il a répondu : "Oui, bien sûr, il y a eu une demande personnelle du président Trump."

Dmitri Peskov n'a pas précisé si la suspension temporaire des frappes concernait uniquement Kyiv, où des milliers de logements ont été privés d'électricité et de chauffage après de précédentes vagues de bombardements, ou l'ensemble de l'Ukraine.

Volodimir Zelensky a déclaré de son côté, dans un message vidéo vendredi soir, qu'il n'y avait pas eu de frappes russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes vendredi, et que l'Ukraine s'était également abstenue de frapper des sites pétroliers russes.

"Dans toutes nos régions, il n'y a en effet pas eu de frappes contre les infrastructures énergétiques depuis jeudi soir (...) et aujourd'hui, nous n'avons pas frappé les infrastructures énergétiques russes", a-t-il dit.

Le président ukrainien a ajouté que la Russie avait "réorienté" ses frappes contre des cibles logistiques, notamment ferroviaires.

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a déclaré que les forces russes avaient lancé sept attaques contre des infrastructures ferroviaires ukrainiennes au cours des dernières 24 heures.

