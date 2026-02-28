Poursuite des combats entre Pakistan et Afghanistan

Les combats entre le Pakistan et l'Afghanistan sont entrés samedi dans leur troisième journée, alors que les tensions entre les deux pays ne cessent de s'aggraver.

Le Pakistan a bombardé au cours de la nuit de jeudi à vendredi plusieurs grandes villes d'Afghanistan, Islamabad se disant désormais en "guerre ouverte" contre les taliban au pouvoir à Kaboul.

Les combats se sont poursuivis dans la nuit de vendredi à samedi le long de la frontière entre les deux pays.

Des sources sécuritaires pakistanaises ont dit qu'une opération était en cours et que les forces pakistanaises avaient détruit plusieurs positions et camps taliban. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante.

De précédents affrontements en octobre ont déjà fait des dizaines de morts jusqu'à un arrêt des hostilités à la suite d'une médiation de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite.

Les ministres pakistanais et saoudien des Affaires étrangères se sont entretenus vendredi pour discuter d'un apaisement, ont dit les services diplomatiques de Ryad, sans fournir de détails.

L'Union européenne (UE) a appelé les deux parties à la désescalade et à entamer un dialogue. Les Nations unies ont de leur côté appelé à la fin immédiate des hostilités.

La Russie, seul pays à reconnaître officiellement le pouvoir taliban, appelle à un arrêt des hostilités et elle est prête à envisager une médiation si les deux parties le réclament, a dit le ministère russe des Affaires étrangères cité par les médias officiels.

Les Etats-Unis soutiennent le droit du Pakistan à se défendre contre les attaques des taliban, a dit un porte-parole du département d'Etat.

(; version française Camille Raynaud)