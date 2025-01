Pourquoi un grand fonds de pension européen vend toutes ses actions Tesla

Elon Musk, maintenant bien installé à la Maison-Blanche, voudrait désormais étendre son influence à l'Europe ? Le Vieux Continent n'entend pas se laisser faire, et compte même l'en empêcher par tous les moyens. Une tâche dans laquelle il pourrait bien être aidé par un important fonds de pension européen. Selon le journal néerlandais Het Financieele Dagblad , Stichting Pensioenfonds ABP (plus simplement appelé ABP) a expliqué avoir vendu la totalité de sa participation de 571 millions d'euros dans Tesla au troisième trimestre.

Mais le fonds de pension explique ne pas s'être décidé à la suite des récentes attaques du milliardaire contre des dirigeants européens, notamment le Premier ministre britannique Keir Starmer. Le porte-parole de l'organisation explique qu'elle a eu « un problème » avec la rémunération d'Elon Musk. Le patron de SpaceX, de Tesla ou de X avait en effet prévu de se voir octroyer 56 milliards de dollars en actions Tesla, malgré le rejet de la justice américaine. Face aux ingérences d'Elon Musk, Macron inquiet, Bruxelles prudentABP s'était déjà soulevé en juin dernier contre ce plan de rémunération « controversé et exceptionnellement élevé ». L'investisseur précise avoir évalué en compte les coûts, le rendement et les exigences d'investissement pour décider de céder sa participation. Le dirigeant américain semble décidément ne plus être en odeur de sainteté de ce côté de