Pourquoi rions-nous lorsque quelqu’un tombe ou trébuche ?

Qui d'entre nous ne s'est jamais esclaffé en apercevant un ami trébucher sur le trottoir, se cogner la tête en se relevant ou manquer une marche en montant l'escalier ?

Je suis la première à me déclarer coupable de cette réaction ! Je tiens d'ailleurs à m'excuser (encore) auprès de ma collègue Janie pour ce fou rire sans fin que j'ai eu lorsqu'elle s'est écroulée au ralenti, comme par petites secousses qui ont semblé interminables, ses jambes engourdies, pour la voir finalement aboutir sur le plancher.

Maladresses, déséquilibres, chutes. C'est le matériel de base des péripéties de Charlie Chaplin, des prestations burlesques avec des pelures de banane et des émissions de type Drôle de vidéos dans lesquelles on aperçoit des enfants tomber et des gens « s'enfarger » ! Témoins de ces scènes, nous rions de bon cœur, souvent de façon incontrôlable.

Est-ce que nous ne devrions pas éprouver de l'empathie pour l'autre qui, après tout, se retrouve dans une situation de vulnérabilité qui peut être potentiellement humiliante ? Rassurez-vous, nous ne rions pas nécessairement par manque d'empathie ni par sadisme.

Comme psychologue clinicienne experte dans le domaine de la régulation des émotions, je vous propose d'apporter un éclairage sur les ingrédients dans ces situations qui ont un grand potentiel de déclencher nos rires souvent bienveillants.

L'imprévisibilité et l'incongruité

Le premier de

