Pourquoi Manchester City doit sauter sur Gianluigi Donnarumma
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 18:11

Confronté aux mêmes critiques depuis ses débuts professionnels, il y a dix ans déjà, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment évolué : toujours aussi bon sur sa ligne, mais inquiétant au moment de faire une passe. Il risque pourtant de connaître un troisième mastodonte européen en signant à Manchester City, après l’AC Milan et le PSG. Même s’il ne paraît pas Guardiola-compatible, ça ressemble au bon coup de l’été.

Qui refuserait d’acheter le gardien titulaire fraîchement sacré en Ligue des champions après une campagne marquée par les arrêts aussi spectaculaires que salvateurs ? Certainement pas Manchester City car, d’après les informations de L’Équipe , Pep Guardiola aurait fait de Gianluigi Donnarumma sa cible prioritaire à quelques heures du début de saison de Premier League et les deux parties auraient déjà un accord. En quatre ans à Paris, l’Italien a subi bon nombre de critiques, mais a terminé par mettre tout le monde d’accord lors de cette épopée européenne en sortant plusieurs prestations majuscules face à Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Il quitte toutefois la capitale dans le bruit des assiettes brisées, son agent déglinguant le PSG, Luis Enrique avouant qu’il est responsable de ce départ et le principal intéressé se disant « déçu et amer (que) quelqu’un a décidé qu’[il] ne pourrait plus faire partie de ce groupe et contribuer au succès de l’équipe » . Alors les Citizens se frottent les mains : ils vont pouvoir rafler la mise sans trop de contraintes, se renforcer à un poste clé et causer de sérieux problèmes à l’un de leurs meilleurs ennemis.

Ederson pas si fiable

Arrivé en 2017 en Angleterre après avoir bourlingué entre le Brésil et le Portugal, Ederson avait le profil de la pièce parfaite pour compléter le puzzle de Pep Guardiola. La saison précédente, l’Espagnol avait misé sur Claudio Bravo, capable d’attirer le pressing adverse en conservant la balle dans les pieds, mais plus friable au moment de la passe. Le Brésilien, lui, posait ses valises sans oublier sa botte gauche, celle qui lui permet d’envoyer le ballon à peu près où il veut sur le terrain, d’offrir huit passes décisives avec Manchester City, dont quatre la saison dernière, d’inscrire des tirs au but et de battre le record du monde du dégagement le plus long (75,35 mètres). « Si on me demandait de jouer dans le champ, je crois que je pourrais » , s’exclamait même Ederson à son arrivée.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
