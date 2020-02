Est-ce parce qu'elle a longtemps ?uvré à l'ONG Action contre la faim ? Est-ce parce qu'elle mesure, en tant que géographe, les défis colossaux que l'humanité va devoir relever pour nourrir, demain, 10 milliards d'êtres humains, dont deux tiers d'urbains, dans des territoires bouleversés par le réchauffement climatique ? Est-ce parce qu'elle connaît les promesses et impasses des différents modèles agricoles pour les avoir étudiés dans le monde entier ? Face aux débats enflammés que suscitent, en France, les pratiques des agriculteurs, face à l'agribashing de plus en plus violent qu'ils affrontent, Sylvie Brunel se désespère. « On pense qu'on pourra, égoïstement, faire notre petite agriculture personnelle, bio et locale ? C'est de la folie, et contre toutes les valeurs humanistes? »Dans son dernier ouvrage, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, qui paraît jeudi 13 février aux éditions Buchet-Chastel, la géographe lance un appel vibrant, et très documenté, aux consommateurs et décideurs français à « retrouver la raison », en rappelant quelques fondamentaux constamment occultés dans le débat public. La faim, contrairement à la perception qu'en ont nos sociétés choyées, n'a pas disparu : « Près d'un milliard de personnes en souffrent toujours dans le monde. Et, en France, 9 millions de pauvres n'ont pas les moyens de faire trois repas corrects par jour. » Les injonctions à se passer entièrement de pesticides et...