Pourquoi les joueuses ont-elles autant de sélections ?

Dimanche soir, la Néerlandaise Sherida Spitse disputera face aux Bleues son 248ᵉ match en sélection. Un total qui la place devant Cristiano Ronaldo (221) parmi les joueurs.ses les plus capés d’Europe. Lors de cet Euro, des dizaines de joueuses ont déjà dépassé les 130 sélections. Dans le foot féminin, les records s’enchaînent. Mais comment expliquer une telle longévité en équipe nationale ?

→ Parce qu’elles jouent plus souvent, tout simplement

Le premier constat est basique : les joueuses jouent plus de matchs en sélection que les hommes. Leurs calendriers internationaux sont souvent plus remplis, avec davantage de dates FIFA exploitées, plus de tournois amicaux (SheBelieves Cup, Tournoi de Chypre, Tournoi de l’Algarve, etc.), et une tendance à maximiser les rassemblements. Même les années sans grande compétition, il se passe toujours quelque chose. Pendant longtemps, les sélections féminines ont compensé un manque d’exposition médiatique ou de compétitions structurées par un enchaînement de matchs amicaux ou de tournois de développement. Ce rythme est resté. Les joueuses voyagent beaucoup, affrontent souvent les mêmes adversaires, mais elles jouent. Beaucoup.

La question à Élise Bussaglia, 192 sélections en équipe de France : Avez-vous parfois eu le sentiment d’enchaîner trop de matchs en sélection, même en dehors des grandes compétitions ?

« Quand une grande compétition tombe juste après la fin de saison, alors qu’on est déjà fatiguées, ça peut être un peu long. Il arrive qu’on enchaîne trois saisons d’affilée sans vraie coupure estivale, et dans ces cas-là, c’est forcément éprouvant. Mais en même temps, quand on a la chance de disputer un Euro, des JO ou une Coupe du monde, on est tellement heureuse de vivre cet évènement que ça efface beaucoup de fatigue. Et c’est vrai que les années sans compétitions officielles, où on peut bénéficier d’une vraie coupure, ça fait aussi beaucoup de bien mentalement et physiquement. » …

Propos d'Elise Bussaglia recueillis par EG

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com