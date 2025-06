Pourquoi les Girondins de Bordeaux risquent gros ce vendredi

Ce vendredi s’ouvre l’audition de la direction des Girondins de Bordeaux devant le tribunal de commerce de la ville. L’instance judiciaire devra valider ou non le plan de continuation de Gérard Lopez, le seul « capable » d’assurer la poursuite des activités du club depuis le retrait du projet d’Oliver Kahn.

Il est dans les croyances superstitieuses de faire des vendredis 13 un jour de bonheur ou de malheur, ce sera peut-être le cas des Girondins de Bordeaux en ce 13 juin. La direction du club, sans Gérard Lopez, doit passer devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Bordeaux afin de valider ou non le plan de continuation du club déposé le 26 mai dernier, après le redressement judiciaire prononcé le 31 juillet 2024. Il s’agit du seul projet en lice depuis le retrait d’Oliver Kahn « au vu des informations financières, opérationnelles et juridiques » et les 94 millions de dettes estimées du club. La survie des Girondins est une nouvelle fois entre les mains de Gérard Lopez, même si de nombreux supporters espèrent désormais retomber encore plus bas, quitte à se débarrasser de celui qui est considéré comme le fossoyeur d’un club historique du foot français. Alors, à quoi peut bien ressembler la suite pour les Girondins ?

→ Quelle procédure pour valider le plan de continuation ?

Pour que le plan de continuation soit validé, il faut que les juges du Tribunal de commerce de Bordeaux étudient le maintien de l’emploi des salariés, l’intérêt des créanciers et la pérennité de l’activité. Selon Sud Ouest , le premier point a été validé puisque les dix salariés seraient conservés, tandis que la question des créanciers a connu un tournant favorable : sur les 400 créanciers répartis en quinze classes qui avaient jusqu’à jeudi soir pour se prononcer sur la validation de ce plan, seul Fortress avait le pouvoir de faire tomber la procédure en donnant un vote négatif. Ce qui n’a pas été le cas selon le quotidien, puisque le fonds d’investissement a voté en faveur du plan de Gérard Lopez, en se mettant d’accord avec le Luxembourgeois pour un remboursement de 4,5 millions d’euros (sur les 11,5 millions qu’il doit encore recouvrir) en huit paiements échelonnés sur deux ans. Dans une interview au Journal du dimanche , Lopez affirmait avoir provisionné les dix millions d’euros nécessaires pour payer les passifs exigibles et couvrir le déficit prévisionnel de la saison prochaine. Un point à souligner

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com