Pourquoi les Français dépensent de plus en plus pour leurs abonnements numériques

Quarante-cinq euros par mois. C'est la somme dépensée en moyenne par les Français pour leurs abonnements numériques en 2024, selon une étude du cabinet de conseil BearingPoint menée sur 2 345 personnes, et reprise par Les Échos .

Sont comptabilisées les souscriptions à des services de vidéo à la demande, de musique, de presse, de jeux vidéo et d'autres médias. En un an, la somme allouée à ces dépenses a augmenté de 7 %. En deux ans, la hausse est même de 22 %. Pour rappel, en avril 2024, l'inflation a progressé de 2,2 % sur un an.

Chaque foyer français paie en moyenne 3,2 abonnements. Ceux aux services de vidéos à la demande sont les plus fréquents : 63 % des sondés en possèdent un.

Près d'un sondé sur trois (32 %) abonné à un quotidien régional estime que celui-ci est son abonnement le plus indispensable. Cette proportion est de 26 % chez ceux abonnés à un quotidien national, 15 % pour les fidèles d'un magazine, 15 % pour les bénéficiaires d'un kiosque numérique et enfin 9 % pour les abonnés à un quotidien international.

Dans le détail, les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles souscrivant majoritairement à des abonnements de titres de presse. Les quotidiens régionaux et les magazines figurent d'ailleurs parmi les abonnements les plus fréquents de leur classe