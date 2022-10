Pourquoi le gouvernement ne touche pas aux niches fiscales

Avec un déficit public attendu à plus de 5 % du PIB l'an prochain et le refus affiché du gouvernement d'augmenter la pression fiscale, la rationalisation des quelque 471 niches fiscales recensées à ce jour devrait constituer, tout comme la lutte contre la fraude, une priorité. En effet, ces exonérations représentent un manque à gagner de l'ordre de 83 milliards par an (hors CICE en voie d'extinction) soit 25 % des recettes budgétaires de 340 milliards, ou encore près de 4 % du PIB.

Or, le PLF 2023 ne prévoit qu'un minuscule toilettage de six petites niches, dont cinq sans aucune incidence budgétaire. Pourquoi tant de frilosité à s'attaquer à ce chantier à l'heure où des économistes expliquent qu'elles constituent, pour certaines, un facteur de creusement des inégalités ? Il est vrai qu'il s'agit d'une question politiquement toujours sensible, comme l'illustre l'image reprise régulièrement par les politiques : « Devant chaque niche (fiscale), il y a un gros chien... »

Budget 2023 : le difficile accouchement des économies budgétaires

Inciter à des comportements vertueux

Dans notre Théorie générale des dépenses socio-fiscales, nous qualifions de niche, ou de dépense socio-fiscale :

« Toute disposition, législative, réglementaire ou administrative, dont la mise en œuvre entraîne pour les administrations publiques une perte de recettes, qui peut être remplacée par une dépense budgétaire et qui

