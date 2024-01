Pourquoi le froid ne devrait pas sauver les soldes

« Le marché est complètement biaisé, cela fait des années qu'on nous tire une balle dans le pied », soupire Patrick Aboukrat, le président de la chambre parisienne de la Fédération nationale de l'habillement (FNH), un syndicat qui rassemble 25 000 petites entreprises de vente de vêtements.



Pour ce premier jour des soldes d'hiver, qui débutent dans un froid polaire pour durer jusqu'au 6 février, ce commerçant désabusé ne s'est même pas déplacé en boutique. « Il suffit de regarder : il n'y a personne dans les rues à Paris en ce moment, alors qu'il fait zéro et qu'on devrait voir les gens se jeter sur les manteaux, souligne-t-il. Mais je m'y attendais. Avant, j'embauchais des temps partiels pour les soldes, on pouvait être jusqu'à six employés en boutique, maintenant, je ne prends même pas une heure de plus. Cela fait dix à quinze ans que les soldes ne marchent plus et je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. » « Un nouveau dressing par mois » : la location de vêtements en plein développement

Si l'inflation joue son rôle, l'homme pointe surtout la multiplication des Black Friday et autres Special Days hors des périodes de soldes. Ces vagues de promotions successives impactent aussi le pouvoir d'achat des consommateurs et bénéficient essentiellement aux grandes enseignes qui, au contraire des petits commerçants, peuvent se permettre ces rabais