Pourquoi le dollar baisse

La baisse du dollar risque de pénaliser les partenaires commerciaux des États-Unis. (© Adobestock)

En repli de près de 9% sur un an face à l'euro, le billet vert pâlit en dépit de la vigueur de l'économie et de la hausse des taux longs outre-Atlantique. L'explosion des «déficits jumeaux» américains depuis la crise sanitaire serait en cause. Explications.

L'empire du Milieu a un problème de riche !

Il cherche à freiner l'appréciation de sa devise. Les autorités chinoises viennent ainsi d'annoncer un relèvement du ratio de réserves de changes imposé aux banques.

Le yuan est au plus haut depuis trois ans (face au dollar), porté par une forte reprise économique et un afflux de capitaux lié à l'appétit des investisseurs pour les emprunts d'État chinois.

Mais si le yuan est fort, c'est aussi parce que le billet vert faiblit. Le taux de change effectif du dollar, qui est pondéré par le poids des principaux partenaires commerciaux, a reculé de plus de 5% en un an. Face à l'euro, la devise américaine est proche de ses plus bas depuis le printemps 2018. Elle s'est dépréciée de près de 4% depuis début avril et de plus de 8% en un an.

Des taux pourtant attractifs

Cela peut sembler pour le moins paradoxal à l'heure où la croissance américaine redémarre bien plus fort qu'en zone euro, grâce à une campagne de vaccination très avancée et des mesures de relance massives. Sans compter le différentiel de taux d'intérêt, qui devrait lui aussi favoriser le billet vert.

Si le loyer de l'argent fixé par la Réserve fédérale américaine (Fed) et son homologue européenne (BCE) n'est pas discriminant, car proche de zéro de part et d'autre, les taux à long terme sont bien supérieurs aux États-Unis. Sur