Pourquoi l'Église de La Nouvelle-Orléans juge un vaccin « immoral »

Du Vatican à La Nouvelle-Orléans, l'Église pourrait vivre un débat interne. Ce pourrait être le cas, explique Courrier international, d'après une information du Washington Post, à cause du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire Johnson & Johnson, que l'archidiocèse de cette ville du sud-est des États-Unis juge « immoral ».

En cause, d'après l'Église de Louisiane : l'usage, dans la production du vaccin du laboratoire américain, d'une lignée de cellules fœtales dérivées d'un avortement. Or, note Courrier international, Pfizer et Moderna recourent à ces cellules uniquement en phase de test.

Vers un « conflit avec le Vatican » ?

Le vaccin de Johnson & Johnson est pourtant autorisé dans le pays depuis le 27 février, et le pape lui-même, en décembre dernier, avait estimé « moralement acceptable » l'utilisation de vaccins « qui ont utilisé des lignées de cellules de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production ». Le Washington Post note par ailleurs que les cellules souches utilisées par le laboratoire américain « ne proviennent pas du tissu fœtal d'origine ». Elles sont en réalité clonées.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Spoutnik V... Tout savoir sur les huit vaccinsQu'importe, semble-t-il : le jugement porté par l'archidiocèse de La Nouvelle-Orléans pourrait mettre son archevêque « en conflit avec le

