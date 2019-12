Pourquoi il ne fallait pas être né en 2004

« La génération 2004 [?], qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraites. » Ainsi l'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe mercredi 11 décembre en présentant devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese) la réforme des retraites voulue par le gouvernement, à l'origine d'une grève interprofessionnelle depuis le 5 décembre.« MDR, pourquoi jsuis née en 2004, je me fait fumer (sic) sur tout, déjà j'ai eu la réforme du brevet, la réforme du bac et [maintenant] la réforme des retraites, putain, c'est pas possible. » Comme Lola213 sur Twitter, de nombreux jeunes internautes se sont amusés de cette réforme qui leur tombe dessus comme déjà beaucoup d'autres depuis le début de leur courte vie. Une génération sacrifiée sur l'autel des réformes ?Quatre réformes en dix ans de scolaritéTout semblait pourtant sourire à l'année 2004. Les Français écoutent dans leur nouvel iPod « Sexy pour moi », le dernier titre de Tragédie, d'autres découvrent la série Plus belle la vie sur France 3 ou bien suivent le parcours de Grégory Lemarchal au château de la Star Ac' La France est heureuse, et le taux de natalité entame une nouvelle hausse. Les fiers parents des 767 800 enfants nés cette année-là sont loin de se douter ce que les politiques ont concocté pour leur progéniture.Ils n'ont encore que 15 ans, mais ont déjà connu leur lot de réformes, touchant surtout à...