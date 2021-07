Pourquoi Éric Dupond-Moretti n'accorde pas d'interview à CNews

Éric Dupond-Moretti ne viendra pas s'exprimer sur la récente perquisition au ministère de la Justice sur le plateau de CNews. L'ancien ténor des barreaux n'a pas non plus l'intention d'offrir son temps de parole pendant la campagne électorale dans les mois à venir à la chaîne du groupe Canal+. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Parisien, le ministre de Justice a opposé une fin de non-recevoir : pas question pour lui d'accepter une invitation à débattre sur CNews.

« Je ne vois pas l'intérêt d'aller vingt minutes sur un plateau et expliquer la politique en faveur de la justice, alors même que mon propos sera dénaturé dès mon départ et sans aucune forme de contradiction pendant les six ou huit heures qui suivront. Les éléments de fond y ont peu d'importance », balaye-t-il, citant plusieurs réformes de la justice qui n'ont pas trouvé grâce aux yeux des chroniqueurs de la chaîne, comme l'augmentation du budget de la justice. « Je n'ai pas le goût de l'effort inutile. J'aime le débat, éperdument. J'aime le débat d'idées contradictoires, passionnément. Je n'aime pas plus servir de caution que les monologues partiaux », conclut-il à ce sujet.

Ce qu'il faut savoir sur la perquisition au ministère de la Justice

Déjà critique envers CNews

Ces derniers mois, Éric Dupond-Moretti multiplie les critiques envers CNews. Invité du Forum Radio J en juin, il a

