Pourparlers à Genève sur un plan américain pour mettre fin à la guerre

par Olivia Le Poidevin et Emma Farge

Des responsables américains et ukrainiens, ainsi que les conseillers à la sécurité nationale de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, se réunissent dimanche à Genève pour discuter du projet américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

L'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, et le secrétaire d'État Marco Rubio devaient arriver dimanche pour ces pourparlers sur la fin de l'invasion russe, désormais dans sa quatrième année.

Vendredi, le président américain Donald Trump a déclaré que le président ukrainien Volodimir Zelensky avait jusqu'à jeudi pour approuver le plan en 28 points, qui prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte de réduire les effectifs de ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'OTAN.

"Nous espérons régler les derniers détails (...) pour rédiger un accord avantageux pour eux (l'Ukraine)", a indiqué un responsable américain. "Rien ne sera conclu avant que les deux présidents se rencontrent", a-t-il ajouté, en référence à Donald Trump et Volodimir Zelensky.

Avant le départ de Marco Rubio pour Genève, Donald Trump a précisé que sa proposition actuelle pour mettre fin au conflit n'était pas une offre ferme et définitive.

Dimanche matin, des convois de véhicules diplomatiques américains ont été aperçus circulant dans Genève, sans qu'il soit immédiatement clair quand les discussions commenceraient.

Le secrétaire à l'Armée américaine, Daniel Driscoll, est arrivé à Genève avant les pourparlers, a indiqué le responsable américain.

La délégation ukrainienne est dirigée par le chef de cabinet de Volodimir Zelensky, Andreï Yermak, et comprend des hauts responsables de la sécurité.

Les conseillers à la sécurité nationale de l'alliance E3 (France, Royaume-Uni, Allemagne) participeront aux discussions, aux côtés de l'Union européenne. L'Italie enverra également un représentant, ont indiqué des sources diplomatiques.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il s'entretiendrait avec Volodimir Zelensky plus tard dimanche au sujet du plan de paix.

Samedi, des dirigeants européens et occidentaux ont affirmé que le plan américain, qui reprend des demandes clés de la Russie, constituait une base pour des négociations mais nécessitait "des ajustements", afin d'obtenir un meilleur accord pour Kyiv avant l'échéance de jeudi.

Une source gouvernementale allemande a indiqué qu'un projet européen, fondé sur la proposition américaine, avait été transmis à l'Ukraine et à l'administration américaine.

Avant les pourparlers, Volodimir Zelenskiy a averti que l'Ukraine risquait de perdre sa dignité et sa liberté — ou le soutien de Washington — en raison de ce plan.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la proposition de base pour une résolution du conflit, mais Moscou pourrait s'opposer à certaines dispositions, qui exigent le retrait de ses forces de certaines zones conquises.

(Olivia Le Poidevin, Andreas Rinke à Berlin, Julia Payne à Johannesburg et Anastasiia Malenko à Kyiv; version française Nicolas Delame)