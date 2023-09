Pour Villepin, la France doit "se décaler du monde occidental"

L'ancien Premier ministre appelle la France à faire preuve de "souplesse intellectuelle et diplomatique" à l'égard des puissances émergentes.

Dominique de Villepin, le 13 septembre 2018, à Sao Paulo ( AFP / NELSON ALMEIDA )

Pendant qu'Emmanuel Macron défend la "troisième voie" française dans l'Indopacifique, tiraillé entre les Etats-Unis et la Chine, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a appellé la France à "se décaler" du monde occidental, faisant valoir son statut de "pays-charnière".

Interrogé à l'antenne de franceinfo sur la prudence du G20 vis-à-vis du conflit en Ukraine, Dominique de Villepin estime que "la Russie a réussi dans sa stratégie de contournement international de l'Europe et des Etats-Unis". "Ce n'est pas une surprise ! L'Histoire connait des mouvements de balancier. Aujourd'hui, c'est la réalité, la photographie du monde, où une grande partie du sud global ne souhaite pas condamner la Russie", note l'ancien Premier ministre, évoquant un communiqué "très timide" du G20 sur la question. Samedi, le G20 a adopté une déclaration commune qui dénonce le recours à la force à des fins de conquête territoriale mais s'abstient de condamner directement l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Assumer le fait que nous sommes un pays pas tout à fait comme les autres"

"Il faut que les Occidentaux ouvrent les yeux. La diplomatie, c'est regarder les choses avec lucidité et en face. Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes entre Occidentaux et nous croyons que le monde nous ressemble. C'est pas comme ça que ça marche !" , a jugé l'ancien chef du gouvernement, lundi 11 septembre.

"Ces pays se retrouvent dans une opposition à ce que nous représentons, d'où la nécessité pour la France de se décaler de ce monde occidental. Ca veut dire assumer le fait que nous sommes un pays pas tout à fait comme les autres. Nous sommes un pays aussi du sud. Un pays charnière, capable de jouer une stratégie de bascule et d'équilibre. C'est toute la diplomatie gaulliste, la diplomatie qu'a menée Jacques Chirac", a poursuivi Dominique de Villepin,, mentionnant notamment les choix de la France pendant la guerre en Irak.

"Il est important pour l'Europe d'affirmer son destin d'indépendance si nous voulons exister dans le monde de demain. Les BRICS, c'est la moitié de la production mondiale de gaz et de pétrole, un tiers de la richesse mondiale et la moitié de la population mondiale. Ca ne va faire qu'augmenter". "Nous ne pesons pas assez", juge t'il, appelant à "accepter de faire preuve de plus de souplesse intellectuelle et diplomatique si nous voulons continuer à compter dans le monde".