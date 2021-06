Pour une région laïque, émancipatrice et républicaine

Le premier tour des élections régionales a été marqué par un taux d'abstention historique. Cette abstention est une claque démocratique sans précédent, elle nous impose de la clarté idéologique. En Île-de-France, notre cap est clair et connu : une région universaliste, républicaine et émancipatrice !

Depuis une semaine, nous entendons la nécessité d'un cordon sanitaire autour de l'extrême gauche, et de l'alliance acrobatique de la gauche. Nous ne faiblirons jamais dans le combat face à ceux qui tournent le dos à l'universalisme et nos valeurs républicaines. C'est pour cela que nous sommes candidats au second tour des élections régionales !

Soyons clairs : ce deuxième tour dessine une victoire très nette de la candidate sortante. Dès lors, la question d'un vote utile ne se pose pas. Le revendiquer relève de la stratégie électorale pour garantir plus d'élus à la droite conservatrice.

La vitalité démocratique d'une région dépend aussi de la qualité des débats avec ses oppositions. La question qui se pose est donc de savoir quels groupes et quels élus d'opposition nous souhaitons pour que la région puisse défendre au mieux les citoyennes et citoyens attachés aux valeurs républicaines.

Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir demain une majorité pléthorique de droite conservatrice gouverner pendant que deux blocs d'opposition d'extrême gauche et d'extrême droite s'affrontent.

Il est important

