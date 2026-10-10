Pour Trump, la Norvège porte une tache indélébile pour ne pas lui avoir décerné le prix Nobel de la paix

Le président américain Donald Trump s'est plaint amèrement vendredi de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, estimant que cette décision avait jeté une tache sur la Norvège.

Donald Trump a qualifié cette décision de honteuse et embarrassante.

Navanethem "Navi" Pillay, ancienne juge de la Cour pénale internationale (CPI), qui a supervisé une enquête de l'Onu ayant conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour "ses efforts en faveur de la paix et du droit international".

L'administration américaine a annoncé quelques heures plus tard des sanctions visant à paralyser le fonctionnement de la Cour pénale internationale (CPI).

Le prix Nobel de la paix est remis à Oslo, en Norvège.

(Steve Holland; version française Camille Raynaud)