Pour Merz, les alliés de l'Ukraine doivent épuiser l'effort de guerre russe

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré samedi que la Russie ne mettrait fin à la guerre en Ukraine que lorsqu'elle ne serait plus en mesure de la poursuivre pour des raisons économiques ou militaires au vu de l'échec des initiatives diplomatiques des dernières semaines.

"Tous les efforts des dernières semaines ont eu pour réponse une approche encore plus agressive de la part du régime à Moscou contre la population en Ukraine", a dit le chef du gouvernement allemand lors d'un événement organisé par son parti chrétien-démocrate (CDU) en Rhénanie du Nord-Westphalie.

"Cela ne prendra pas fin non plus tant que collectivement nous ne faisons pas en sorte que la Russie, au moins pour des raisons économiques et peut-être aussi pour des raisons militaires (...) ne soit plus en mesure de poursuivre cette guerre", a ajouté le dirigeant conservateur.

Le président américain Donald Trump a multiplié, en vain jusqu'à présent, les initiatives diplomatiques depuis le début du mois d'août, recevant successivement ses homologue russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodimir Zelensky, pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Malgré ces pourparlers, la Russie a intensifié ses bombardements sur de nombreuses villes ukrainiennes en août, bien au-delà de la ligne de front, faisant notamment plus de 20 morts à Kyiv dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guerassimov, a déclaré samedi que ses troupes étaient engagées dans une offensive continue sur l'ensemble de la ligne de front et qu'elles disposaient de "l'initiative stratégique".

(Andreas Rinke, rédigé par Sarah Marsh, version française Bertrand Boucey)