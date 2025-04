Pour Medhi Benatia, on en fait trop avec l'OM

Dans un long entretien accordé à La Provence , au cours duquel il a notamment un bel hommage à Jean-Louis Gasset récemment démis de ses fonctions d’entraîneur à Montpellier, Medhi Benatia s’est attardé sur les analyses concernant l’Olympique de Marseille, dont il est le directeur du football. Et pour l’ancien défenseur, on en fait trop. « Nice est passé sixième, qui parle du club? Lyon a eu une période compliquée, qui en a parlé? Si la défaite contre Manchester United était arrivée à l’OM, il aurait fallu tout raser ce matin. Le foot ce n’est pas ça, on doit parler de stabilité, laisser les gens travailler. » Une sortie liée à la mauvaise dynamique actuelle de l’OM, qui a, entre autres, engendré une brouille entre le coach, Roberto De Zerbi, et ses joueurs.…

AB pour SOFOOT.com