Pour les saisonniers, la galère du logement

Imaginez une station balnéaire aussi prestigieuse que La Baule sans son parc hôtelier haut de gamme, ses restaurants de même standing, ses bars ou encore ses nombreux commerces… Difficile de se faire une idée, et pourtant, le manque de saisonniers pourrait bien transformer l'autoproclamée plus belle baie du monde en véritable désert touristique alors que, d'ordinaire, l'été, la ville passe de 17 000 à 180 000 habitants ! Autant dire que sans main-d'œuvre, c'est toute l'économie locale qui est menacée. « Au mois d'août dernier, certains restaurateurs ont été obligés de fermer les lundis et mardis car ils n'avaient pas assez de personnel », se souvient Franck Louvrier, le maire.

À l'époque, la France (et une bonne partie du monde) commençait tout juste à se remettre de la crise Covid. C'était l'époque d'une certaine liberté retrouvée mais aussi d'une sérieuse remise en question pour les candidats habituels à ces emplois de quelques mois sur le littoral. Salaires guère motivants, heures supplémentaires peu ou pas payées, plannings souvent incompatibles avec une vie sociale ou familiale…, encore aujourd'hui, les griefs restent nombreux et les conséquences sont nettes à l'approche de cette nouvelle saison estivale : par lassitude ou changement de cap des travailleurs, le secteur du tourisme a perdu pas moins de 200 000 emplois en France en quelques mois. Et voilà qu'à cette crise des vocations s'ajoute celle du logement.

