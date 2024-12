information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 12:35

Pour les lecteurs de sofoot.com, les Verts n'avaient pas besoin d'un coach

On dirait que vos prières sont restées coincées dans les vestiaires. Malgré un non majoritaire à 55 % – un score aussi serré que le slip de François Bayrou – l’AS Saint-Étienne vient de dégoter un nouvel entraîneur et ne testera donc pas l’autogestion. Mais alors, coup de génie ou future erreur à méditer dans les travées vides de Geoffroy-Guichard ?

Le sens des priorités

C’est la question qui revient en boucle. Pourquoi s’acharner à régler le problème d’un coach alors que la ville entière a besoin d’être réglée comme le dit Mmm : « Déjà, s’il pouvait y avoir un accès internet pour la ville, pas forcément la 5G hein, ils pourraient commencer avec de la 3G. Et puis éventuellement des éclairages publics pour la nuit. Et puis aussi parfois, organiser des battues dans les rues de la ville pour chasser les meutes de loup. » PecExcel y va aussi : « Saint-Étienne a besoin d’une ville. » Mais est-ce que la Ligue 1 a besoin de Sainté ? Bonnissel de la Batte tranche : « On s’en tire très bien sans à Bordeaux. » C’est dit.…

MJ pour SOFOOT.com