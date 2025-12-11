Pour le secrétaire général de l'Otan, les alliés sont "la prochaine cible de la Russie"

Le secrétaire général de l'Otan a exhorté jeudi les alliés à intensifier leurs efforts en matière de défense afin de prévenir une guerre menée par la Russie, qui pourrait selon lui être "de l'ampleur de celles qu'ont connues nos grands-parents et nos arrière-grands-parents".

Dans un discours prononcé à Berlin, Mark Rutte a déploré que trop de membres de l'Alliance atlantique ne mesurent pas la portée de la menace russe en Europe.

Il les a pressés d'augmenter leurs dépenses militaires et leur production d'armements afin d'éviter un conflit comparable aux Première et Seconde guerres mondiales.

"Nous sommes la prochaine cible de la Russie. Trop nombreux, je le crains, sont ceux qui se contentent tranquillement d'attendre. Trop nombreux sont ceux qui ne ressentent pas l'urgence. Et trop nombreux sont ceux qui pensent que le temps joue en notre faveur. Ce n'est pas le cas. C'est maintenant qu'il faut agir", a affirmé le secrétaire général de l'Otan.

"Le conflit est à nos portes. La Russie a ramené la guerre en Europe. Nous devons nous y préparer", a-t-il ajouté, évoquant le conflit en Ukraine.

La Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'Otan d'ici cinq ans, a estimé Mark Rutte.

