Pour le président LR du Loir-et-Cher, « la plupart des gens sont cons »

C'est une petite phrase qui fait grand bruit. Lors d'une réunion privée, le 7 septembre, le président LR du département du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, s'exprime devant les conseillers départementaux qui forment sa majorité, mais aussi plusieurs directeurs de l'administration du département et des assistants du groupe politique, rapporte l'hebdomadaire Marianne. Dans l'assistance, une personne enregistre les propos de Nicolas Perruchot, dans l'optique d'un mémo. Alors qu'il évoque la crise sanitaire, l'élu aurait lâché : « La plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80 %, pas 30. Sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen, et de plus en plus moyen, et malheureusement ils sont bêtes. »

« La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont le croire [...] et qui vont relayer ces bêtises », aurait-il ajouté. L'élu aurait ensuite persisté et signé : « On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou des CE2. »

Deux plaintes ont été déposées

Des propos qui ont fait bondir des élus de la région,

