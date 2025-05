information fournie par So Foot • 10/05/2025 à 23:51

Pour le Barça, attention à l’atterrissage

Défait au bout du suspense cette semaine par l’Inter en Ligue des champions, le Barça doit remettre la tête dans le guidon dès ce week-end avec un Clásico de tous les dangers à négocier.

Les yeux du monde entier ont beaucoup été rivés sur le Barça ces dernières semaines. Avec leur football flamboyant, les Catalans ont retrouvé l’aura qui était la leur au début des années 2010, magnifiée par un génie appelé Lamine Yamal. Chacune de ses sorties est désormais scrutée attentivement, et la double confrontation face à l’Inter, malgré l’élimination douloureuse au bout, a ressemblé à la cerise sur le gâteau de la construction d’une très grande équipe. La saison n’est pas finie pour autant, le titre de champion d’Espagne n’est toujours pas acquis définitivement et c’est le Real, une bête blessée, qui s’avance ce dimanche dans un choc domestique à prendre tout aussi au sérieux que la Ligue des champions. Pas simple après être passé par tant d’émotions ces derniers jours…

Le Barça sous pression, le Real beaucoup moins

Sur le papier, Barcelone s’avance comme le favori naturel de ce Clásico après avoir déjà remporté les trois premiers de la saison (Supercoupe d’Espagne, Liga, Coupe d’Espagne). La dynamique des derniers mois est largement en faveur des Blaugrana , dont l’expression collective s’est améliorée tout au long de la saison, alors que celle du Real Madrid s’est peu à peu délitée, et que les remous en interne font plus parler que ce qui se passe sur le terrain. Sauf énorme retournement de situation, il s’agira d’ailleurs du dernier Clásico pour Carlo Ancelotti, qui devrait quitter son poste dans les prochaines semaines et laisser sa place à Xabi Alonso, qui emmènerait volontiers son 3-4-3 dans ses valises.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com