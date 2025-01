Pour la FIFA, l'Arabie saoudite fait déjà le nécessaire pour les travailleurs migrants

10 millions le nombre de travailleurs migrants en Arabie saoudite

Concrètement, ce que la CSI-Afrique souhaite avoir des garanties face « bilan alarmant » de l’Arabie Saoudite en matière de droits humains. Le syndicat a notamment dans son viseur le système de kafala , qui place les travailleurs sous la tutelle d’un employeur, les empêchant de changer d’emploi ou de quitter le pays librement, comme cela se pratiquait au Qatar. Le syndicat a aussi demandé la mise en place de contrôleurs indépendants chargés de surveiller les conditions de travail des migrants.

Dans sa lettre de réponse à ses demandes consultée par The Guardian , Mattias Grafström, secrétaire général de la FIFA, n’a pas abordé directement ces demandes et a plutôt mis en avant les engagements déjà pris par les autorités saoudiennes dans leur dossier de candidature. On estime à 10 millions le nombre de travailleurs migrants actuellement présents en Arabie saoudite, et ils devraient constituer la majorité de la main-d’œuvre nécessaire pour réaliser l’infrastructure massive prévu soit : de 11 nouveaux stades, l’expansion des réseaux de transport et la création de 185 000 chambres d’hôtel, soit un doublement de la capacité actuelle.…

