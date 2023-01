Pour François Hollande, "la bonne réforme, c’est de ne pas relever l’âge légal de la retraite"

"Il n'y a pas de bon moment pour une réforme des retraites, mais il y en a de mauvais. Celui-là est mauvais", selon l'ancien président de la République.

"Il n'y a pas de bon moment pour une réforme des retraites, mais il y en a de mauvais", estime François Hollande, lundi 16 javier sur France Inter. ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Alors que le gouvernement a dévoilé son texte la semaine dernière et que les syndicats préparent la mobilisation, l'ancien président socialiste pense que "l'avenir du système des retraites est une responsabilité collective. S'il y a un déséquilibre structurel, grâce à la durée de vie qui s'allonge ou à des difficultés financières, une réforme est possible", a estimé François Hollande, lundi 16 janvier sur France Inter . "J'en ai moi-même engagé une en 2013-2014. Mais aujourd'hui, pour qu'une réforme soit acceptable, il y a deux conditions à réunir : que ça corresponde à une situation d'urgence et que la réforme soit juste . Or ces deux conditions ne sont pas réunies", regrette-t-il.

Graphique montrant l'évolution de l'âge légal de départ et de l'âge de départ à taux plein au fil des réformes des retraites depuis 1945 ( AFP / )

"D'abord, parce que sur le plan du déséquilibre, qui est à terme réel, il y a eu un excédent en 2021 et un autre en 2022 : qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, mais tout de suite ? Au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession... Il n'y a pas de bon moment pour une réforme des retraites, mais il y en a de mauvais. Celui-là est mauvais", juge encore François Hollande. Selon lui, "la bonne réforme c’est de ne pas relever l’âge légal de la retraite". "Une bonne réforme des retraites aurait dû être lancée dans quelques mois ou dans quelques années", regrette-t-il encore.

"Est-ce qu'on a demandé un effort aux plus grandes fortunes ?"

Sur la "justice" de la réforme, promise par la Première ministre Élisabeth Borne, il répond : "Pour qu'elle soit juste, cela supposerait que chacune et chacun puisse cotiser la même durée au regard de ce qu'a été son activité. Or ce n'est pas le cas : il y aura des personnes, notamment les plus modestes, qui vont être obligées de cotiser 44 ans, et d'autres 42 ou 43 ans. Ce sont souvent ceux qui ont exercé des métiers pénibles, qui grâce à ma réforme des retraites pouvaient partir à 60 ans après 42 ans d’activité, qui seront obligés de travailler jusqu'à 62, 63 ans pour avoir une retraite à taux plein", a-t-il développé.

Graphique montrant la durée actuelle nécessaire de cotisation pour atteindre le taux plein selon l'âge des personnes, selon les données de la Cnav, et ce qu'il pourrait advenir avec la réforme Macron, selon la simulation du gouvernement ( AFP / )

"Le vrai problème qui est posé par cette réforme, ce n'est pas tant de demander un effort, c'est que cet effort n'est pas réparti . Pourquoi rien n’est fait sur le travail des seniors ? Est-ce qu'on a demandé un effort aux plus grandes fortunes, aux plus hauts revenus ?", interroge François Hollande. "Je ne suis pas dirigeant syndical, je ne suis pas là pour dire s'il y aura une grande ou une petite mobilisation : mais je crois qu'elle sera importante jeudi", prédit-il.

"Un risque démocratique sérieux"

"La vraie question, elle est politique : le gouvernement va-t-il faire des gestes, des concessions, compte tenu de la mobilisation ? Et si le gouvernement arrivait à faire passer sa réforme, ce qui est possible, il y aura une frustration, une colère. Comment vont-elles déboucher ? S'il n'y a pas une alternative de gauche sérieuse, crédible, on sait bien où cela va aller. Et ça, c'est un risque démocratique sérieux" , craint François Hollande.

L'ancien Président (2012-2017) a lui-même mené une réforme des retraites, portée par la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine. Cette réforme a allongé la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein. Cette durée a été relevée d'un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035, pour atteindre 172 trimestres ( 43 ans ) pour les générations 1973 et suivantes. Un compte personnel de pénibilité a été instauré pour permettre à ceux qui exercent des métiers difficiles d'anticiper leur départ.