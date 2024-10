Pour éviter de dépérir, la Défense veut être un quartier où l'on vit

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Face à une vacance croissante des bureaux, les tours du quartier d'affaires de la Défense doivent se réinventer: campus universitaire, logements sociaux, restaurants et hôtels font partie des pistes pour les rendre plus attractives et vivantes.

Si rien n'est fait, le taux d'espaces non occupés parmi les tours de la Défense, premier quartier d'affaires d'Europe, pourrait atteindre près de 40% dans dix ans, selon une étude du cabinet de conseil Deloitte.

Diligenté par l'association des utilisateurs de la Défense (Aude) pour évaluer l'attractivité actuelle de la Défense et dresser des scénarios sur son devenir, le cabinet de conseil dresse un constat morose: 19% des bureaux sont inoccupés à la Défense actuellement, contre 4% dans Paris intra-muros.

L'avènement du télétravail a évidemment freiné la fréquentation des tours mais l'obsolescence de certains des bureaux provoque aussi leur désertion: Géraud Colcombet, associé chez Deloitte, cite "des immeubles qui ne sont plus conformes aux différentes réglementations incendie ou énergétique, des bureaux qui ne correspondent pas aux modes de travail actuels, qui sont inconfortables pour les usagers", avec par exemple des salles sans ouverture sur l'extérieur ou des étages sans espace collaboratif.

Dans son scénario "action", Deloitte recommande de rénover et de convertir les tours obsolètes vers des activités toujours majoritairement tertiaires mais plus mixtes et pas centrées uniquement autour de la vie de bureau.

Le principal axe serait le développement d'un campus, avec un incubateur d'entreprises, 5.000 logements étudiants supplémentaires, des centres de formations et de conférences, une bibliothèque universitaire.

"Si on n'a pas cette mixité là, on n'a pas un quartier qui vit", estime Raphaël Adam, le maire divers gauche de Nanterre.

Quant au maire LR de Courbevoie, Jacques Kossowski, il estime que transformer des tours en logements ne sera pas suffisant: "Le projet de la Défense sera réussi quand les grands patrons auront envie de venir" et investiront dans le quartier.

Les idées présentées mardi pour transformer le quartier d'affaires reprennent largement les dix propositions nées des "Etats généraux de La Défense", détaillées en juin 2023.

Restructurer les bâtiments existants, accueillir plus de commerces et de restaurants aux rez-de-chaussée et toits, créer un campus, végétaliser des espaces extérieurs et créer des voies cyclables font partie des grands axes de transformation.