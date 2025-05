information fournie par So Foot • 06/05/2025 à 12:59

Pour Aleksander Čeferin, les stades italiens sont « une honte »

La langue est bien pendue à l’UEFA.

Dans un entretien donné au média Libero , qui ressemble plus à un spot promotionnel qu’à autre chose, Aleksander Čeferin, président de l’UEFA depuis 2016, critique fortement les stade italiens . « Les infrastructures italiennes liées au football sont une honte , gronde le Slovène. L’Italie est l’un des plus grands pays en termes de football, avec des Coupes du monde, des Championnats d’Europe et des Ligues des champions remportés. Mais en même temps, par rapport aux autres grands pays de football, vous avez de loin les pires infrastructures ». …

VF pour SOFOOT.com