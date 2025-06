Pour Adrien Rabiot « défensivement c'était compliqué »

À qui le dis-tu…

Présent en zone mixte pour expliquer la défaite française contre l’Espagne en demi-finale de Ligue des nations (5-4), Adrien Rabiot s’est montré, comme souvent, assez lucide : « C’est compliqué à expliquer. On fait une bonne première mi-temps avec un score illogique au vu de la première période. Sur la seconde, on prend des buts enchaînés, défensivement c’était compliqué . » Plombés par leur ligne arrière, les Bleus ont en effet laissé les Espagnols creuser un avantage évitable à l’heure de jeu. Une situation plus ou moins justifiable pour Rabiot : « On avait une ligne défensive qui n’a pas l’habitude de jouer ensemble. C’est difficile de trouver des automatismes. » Pour rappel, Ibrahima Konaté et Clément Lenglet n’avaient jamais évolué ensemble .…

AB pour SOFOOT.com