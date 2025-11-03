 Aller au contenu principal
Poupées sexuelles: El Haïry souhaite des contrôles chez les acheteurs
information fournie par AFP 03/11/2025 à 11:36

Sarah El Haïry le 23 septembre 2024 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a souhaité lundi des contrôles auprès des acheteurs des poupées à caractère pédopornographique vendues sur des plateformes de commerce électronique pour vérifier si des enfants sont en danger dans leur entourage.

Shein a été signalé à la justice française pour la commercialisation de "poupées sexuelles d'apparence enfantine", que le géant de l'e-commerce asiatique assure avoir retiré de sa plateforme en France.

Ces poupées "sont des objets pédocriminels sur lesquels des prédateurs s'entraînent, malheureusement, parfois avant de passer à des sévices sur des enfants", a dit Mme El-Haïry sur BFMTV.

"Quand vous faites l'achat d'objets aussi ignobles que ça, (…) il y a un risque accru de passer à l'acte. Et donc, les enfants qui sont aux alentours ont vocation à être protégés", a-t-elle dit.

Elle souhaite que les plateformes transmettent des "informations" sur les acheteurs, "ce qui nous permettra de pouvoir lancer un certain nombre de contrôles et voir s'il y a des enfants qui sont en danger".

"Toutes les trois minutes, un enfant subit des violences sexuelles", a-t-elle rappelé.

"Des hommes qui ont aujourd'hui ces poupées-là à leur domicile ou sur des lieux de travail" sont "potentiellement des pédocriminels qui passeront à l'acte sur des enfants", a-t-elle dit.

"Mon enjeu aujourd'hui, c'est les fournisseurs" (de ces poupées) mais aussi "les hommes qui détiennent ces horreurs, ces ignominies, à leur domicile, et qui peut-être ont des enfants qui dorment dans la chambre d'à côté", a-t-elle dit.

"Je veux qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne cette fois-ci. Il y en a marre parce que ce ne sont pas des objets comme les autres", poursuit-elle.

La Haute-commissaire "souhaite, pour protéger les enfants, parce qu'on sait à quel point la détention d'images pédocriminelles fait passer à l'acte (…) que la détention d'objets pédocriminels engage les mêmes responsabilités".

