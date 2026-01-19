Portugal/Présidentielle-Vers un second tour entre les candidats socialiste et d'extrême droite

par Andrei Khalip et Sergio Goncalves

Le socialiste Antonio José Seguro est donné en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche au Portugal devant le chef de file de l'extrême droite André Ventura, qui s'affronteront lors d'un second tour le mois prochain, montrent les sondages de sortie des urnes et les résultats partiels.

Durant les cinq décennies qui ont suivi la fin de la dictature fasciste au Portugal, un second tour ne s'est avéré nécessaire qu'une seule fois lors d'un scrutin présidentiel - en 1986 -, signe que le paysage politique est devenu fragmenté avec la montée de l'extrême-droite et le désenchantement des électeurs vis-à-vis des partis traditionnels.

Le président portugais occupe essentiellement une fonction honorifique mais dispose néanmoins de certains pouvoirs clé, notamment dans certaines circonstances la possibilité de dissoudre le Parlement, d'appeler à des élections législatives anticipées et d'opposer son veto à une législation.

Selon les résultats partiels après dépouillement de près de 80% des bulletins, Antonio José Seguro est crédité d'à peine plus de 30% des suffrages, tandis qu'André Ventura obtiendrait environ 25% des voix.

Le dépouillement dans les plus grandes villes du pays, comme Lisbonne et Porto, est effectué en dernier.

Un second tour de scrutin est programmé le 8 février.

