information fournie par Boursorama avec AFP • 01/10/2025 à 13:33

Portugal: le taux de chômage remonte légèrement en août, à 6,1%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal a légèrement augmenté en août par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6,1% contre 6% en juillet, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Le pays comptait en août quelque 341.300 chômeurs, a indiqué l'Ine, qui a revu le taux du mois de juillet de 5,8 à 6%.

En août, le taux de chômage a particulièrement progressé chez les plus de 25 ans, passant de 4,6% en juillet à 4,9% en août.

Le taux de chômage des jeunes a toutefois atteint son "niveau le plus bas depuis juin 2023" pour atteindre 18,9%, a souligné l'office portugais des statistiques.

Sur un an, le taux de chômage est en baisse, par rapport aux 6,3% enregistrés en août 2024.

Selon les dernières prévisions de la Banque du Portugal, le taux de chômage devrait s'établir à 6,4% pour la période de 2025 à 2027.