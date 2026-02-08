Portugal-Le socialiste Seguro remporte nettement la présidentielle

Le socialiste Antonio Jose Seguro l'a nettement emporté face à son rival d'extrême-droite au second tour de l'élection présidentielle, selon les sondages à la sortie des urnes et des résultats partiels.

Après dépouillement de 67% des bulletins de vote, Antonio Jose Seguro recueillait 63% des suffrages, contre 37% pour Andre Ventura.

Deux sondages à la sortie des urnes réalisés pour les chaînes de télévision RTP, SIC et TVI/CNN créditaient le candidat de socialiste de 67 à 73% des voix.

Le parti d'extrême-droite Chega créé par Andre Ventura est devenu l'an dernier la deuxième force au Parlement, devant les socialistes mais derrière l'alliance de centre-droit au pouvoir.

Malgré sa défaite attendue à l'élection présidentielle, l'ancien commentateur sportif à la télévision âgé de 43 ans peut se targuer d'avoir encore fait progresser son parti.

Le président portugais a un rôle largement protocolaire, mais il dispose de quelques pouvoirs importants, notamment celui de dissoudre le Parlement dans certaines circonstances, de convoquer des élections législatives anticipées ou d'opposer son veto à des lois.

(Rédigé par Sergio Goncalves ; version française Tangi Salaün)