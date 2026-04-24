Portugal-La police saisit 278 oeuvres d'art, l'ex-majordome interrogé

La police portugaise a déclaré vendredi avoir saisi 278 oeuvres d'art dans une demeure, dont des tableaux qui pourraient être de Pablo Picasso ou encore de Joan Miro, et qu'elle interrogeait l'ancien majordome du défunt propriétaire, soupçonné d'avoir tenté d'en vendre certaines.

Les agents ont précisé que ces œuvres d'art, dont l'authenticité reste à confirmer, semblaient appartenir à un citoyen américain qui a vécu dans la commune de Penalva do Castelo, dans le centre-nord du pays, avant de décéder en 2024.

Elles ont été retrouvées en possession de l'ancien employé, ont-ils ajouté.

Le communiqué de la police indique qu'une enquête est en cours, mais ne donne pas plus de détails sur les éventuelles accusations.

Les perquisitions menées dans le cadre de "l'opération Majordome" ont été menées en collaboration avec des experts du Musée national Machado, de la ville de Castro, a précisé la police.

Les oeuvres d'art ont été attribuées à 27 artistes différents, allant du maître de la Renaissance allemande Albrecht Durer aux modernistes espagnols Picasso et Miro, en passant par le peintre britannique de pop art David Hockney.

Le lot comprend également des sculptures et d'autres objets d'art.

(Rédigé par Sergio Goncalves ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)