Portugal : la croissance du PIB ralentit à 0,2 % au 3e trimestre

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,2 % au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, soit une croissance inférieure à celle du deuxième trimestre (0,9 %) en raison d'une baisse des exportations, selon une estimation provisoire publiée vendredi.

En glissement annuel, l'économie portugaise a enregistré une croissance de 2,4 % entre juillet et septembre, contre une hausse du PIB de 2,6 % entre avril et juin, a indiqué l'Institut national des statistiques.

En variation trimestrielle, "la contribution de la demande intérieure est restée positive, avec une croissance moins soutenue de la consommation privée, tandis que l'investissement a augmenté après la baisse observée au trimestre précédent", a précisé l'office statistique dans un communiqué.

Début octobre, la Banque du Portugal avait relevé sa prévision de croissance pour cette année, à 2,3 %, en mettant en avant une bonne performance des exportations.

L'année prochaine le PIB portugais devrait progresser de 1,8 % selon la banque centrale. Plus optimiste, le gouvernement s'attend à une croissance de 2,1 %, d'après les projections inscrites à son projet de budget de l'État pour 2017.

Le projet de loi de finances du gouvernement de droite, qui ne dispose pas de majorité absolue au Parlement, a été adopté mercredi en première lecture grâce à l'abstention de l'opposition socialiste.

Parmi les principales mesures inscrites au budget de l'an prochain figurent une nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu, à hauteur de près de 2,9 milliards d'euros, ainsi qu'une réduction de l'impôt sur les sociétés, qui passera de 19 à 18 %.