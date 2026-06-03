Portugal-Grève générale contre la réforme du travail

par Sergio Goncalves et Miguel Pereira

Une deuxième grève générale en l'espace de six mois perturbait mercredi l'activité au Portugal, où les syndicats dénoncent un projet de réforme du travail, paralysant les trafics ferroviaires et aériens et entraînant la fermeture de nombreuses écoles.

Le gouvernement minoritaire de centre droit devrait faire adopter un projet de loi avec le soutien du parti d'extrême droite Chega. Le texte propose des modifications de plus de 100 articles du code du travail afin, selon le gourvernement, de stimuler la productivité et la croissance.

Tiago Oliveira, secrétaire général de la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), principale centrale syndicale du pays à l'origine de l'appel à la grève, a dit à Reuters que la réforme détériorerait les conditions de travail en institutionnalisant la précarité de l'emploi, en déréglementant les horaires, en facilitant les licenciements et en restreignant le droit de grève ainsi que les protections parentales.

Selon le projet, les jeunes travailleurs seraient condamnés à rester "coincés dans des contrats précaires à vie", contraints de travailler 50 heures par semaine sans rémunération supplémentaire au lieu des 40 heures actuellement prévues, tout en étant plus facilement licenciés et remplacés par une main-d'oeuvre externalisée moins coûteuse, a expliqué Rodrigo Azevedo, employé de banque de 30 ans.

Cette réforme "constitue une menace majeure non seulement pour l'avenir des jeunes travailleurs, mais aussi pour notre présent", a-t-il ajouté.

La compagnie ferroviaire publique Comboios de Portugal (CP) a suspendu les trains longue distance ainsi que la plupart des liaisons régionales, tandis que le métro de Lisbonne était à l'arrêt.

Les écoles ont fermé dans tout le pays en raison du manque de personnel, et les hôpitaux ont reporté la majorité des opérations et des consultations après un mouvement de grève des infirmiers.

La compagnie aérienne nationale TAP Air Portugal a annoncé qu'elle n'assurerait que 79 de ses plus de 300 vols quotidiens habituels mercredi, tandis qu'Iberia anticipe des réductions de trafic comprises entre 50% et 75%.

La réforme prévoit notamment de faciliter les licenciements, d'autoriser les entreprises à refuser la réintégration des salariés en cas de licenciement illégal moyennant le versement d'une indemnité et d'assouplir le recours à l'externalisation.

(Sergio Goncalves et Miguel Pereira, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)