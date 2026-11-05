Portugal-Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale

(Actualisé avec détails, citations et contexte à partir du §5)

Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite internationale après les deux prochains matches de Ligue des nations de l'équipe du Portugal, dont il porte le maillot depuis 22 ans.

Agé de 41 ans, "CR7" a inscrit 146 buts en 234 matches avec la Seleçao - deux record mondiaux.

Mais le quintuple lauréat du Ballon d'Or était un titulaire de moins en moins indiscutable et il avait claqué la porte d'un rassemblement de l'équipe nationale il y a un peu plus d'un mois après avoir été laissé sur le banc lors d'un match de Ligue des nations en Norvège.

Sanctionné légèrement, Cristiano Ronaldo devrait être appelé pour les deux derniers matches de groupe du Portugal, qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition. Il pourrait faire ses adieux à son public lors du match entre le Portugal et le Danemark le 14 novembre à Braga.

Cristiano Ronaldo a mené le Portugal, en tant que capitaine, à son premier titre majeur lors de l'Euro 2016 et a contribué à ses victoires en Ligue des Nations en 2019 et 2025.

"Ce n'était pas une décision facile, car il y a des décisions qui ne se prennent pas uniquement avec la tête. Elles se prennent aussi avec le cœur", a déclaré Ronaldo.

"Si je vous ai un jour rendus heureux, si l’un de mes buts vous a un jour donné envie d’enlacer quelqu’un, d’oublier un souci ou de vous sentir fiers de notre pays, alors tout cela en valait la peine."

Il a remercié sa famille, le peuple portugais, ainsi que ses coéquipiers, ses entraîneurs et le staff avec lesquels il a travaillé au cours de ses 23 années de carrière en équipe nationale.

"Le Portugal fera toujours partie de moi", a-t-il écrit en légende de la vidéo annonçant sa décision.

Cristiano Ronaldo a disputé 234 matchs avec le Portugal et marqué 146 buts. Il détient le record absolu du nombre de sélections et de buts en équipe nationale.

Sa dernière participation à un tournoi international remonte à la Coupe du monde 2026, où il a tenté de remporter le seul trophée majeur qui lui a échappé. Le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale après une défaite 1-0 face à l’Espagne, future championne du monde et rivale ibérique.

Cristiano Ronaldo a toutefois rejoint l’Argentin Lionel Messi au rang des seuls joueurs à avoir participé à six tournois mondiaux, l’un des nombreux records internationaux établis par l’attaquant d’Al-Nassr.

LES EXCUSES de "CR7"

Cristiano Ronaldo avait quitté le camp d'entraînement du Portugal fin septembre, avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark, sans autorisation, et n’y était pas revenu. Il avait ensuite invoqué des promesses non tenues de la part de l’entraîneur Jorge Jesus pour justifier son départ.

Jorge Jesus a nié avoir conclu un quelconque accord avec Ronaldo, mais a laissé la porte ouverte à son retour après la victoire 2-1 du Portugal.

Après que Ronaldo eut présenté ses excuses et déclaré qu’il restait disponible pour la sélection nationale, la Fédération portugaise de football a suspendu l’attaquant pour 30 jours et lui a infligé une amende.

Le Portugal, qui occupe la tête du groupe A4 de la Ligue des Nations, accueillera le Danemark, deuxième du classement, le 14 novembre à Braga avant de se rendre au Pays de Galles pour ses deux derniers matchs de groupe, qui constitueront pour Ronaldo ses dernières occasions d’enrichir son palmarès international.

La Fédération portugaise de football a publié un communiqué après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, exprimant sa profonde et éternelle gratitude pour ses services.

"Plus qu’un athlète exceptionnel, notre capitaine était un leader inspirant, un exemple de dévouement et le symbole par excellence de l’âme de notre équipe nationale", indique le communiqué.

Cristiano Ronaldo quittera la scène internationale en tant que joueur portugais le plus titré, tant sur le plan individuel que collectif, et il est devenu une référence culturelle pour son pays à travers le monde.

"J’ai passé ma vie à travailler pour devenir le meilleur joueur du monde. Aujourd’hui, je réalise que ma plus grande victoire a été d’avoir mérité l’honneur de représenter le meilleur pays du monde", a-t-il déclaré dans son communiqué.

(Rédigé par Ruairidh Barlow, version française Tangi Salaün et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)