PORTRAIT-Lionel Jospin, un réformiste à l'ambition présidentielle contrariée

Premier ministre de 1997 à 2002, Lionel Jospin, décédé à l'âge de 88 ans, a été l'artisan de grandes réformes sociales en France comme les 35 heures et le Pacte civil de solidarité (PACS), mais cette figure du Parti socialiste, réputée pour sa droiture, n'est jamais parvenue à atteindre l'Elysée.

Député puis ministre de l'Education nationale, en passant par le Parlement européen et le Quai d'Orsay, il a été propulsé à Matignon après les élections législatives de 1997 qui ont ouvert la porte à un gouvernement de cohabitation sous le premier mandat du président Jacques Chirac.

Salué pour son honnêteté, sa modération et son professionnalisme, Lionel Jospin a évité les scandales et les malversations qui ont entaché les mandats de nombre de ses adversaires à la fin du XXe siècle, mais n'a jamais réussi à concrétiser ses ambitions présidentielles.

En 1995, il échoue au second tour face à Jacques Chirac puis en 2002, il est éliminé dès le premier tour à la surprise générale, devancé par le candidat d'extrême droite du Front national, Jean-Marie Le Pen.

Ce choc le conduira à annoncer son retrait de la vie politique, une ligne dont il ne se départira jamais même en 2007, où pressenti pour être le candidat socialiste à la présidentielle, il laisse sa place à la populaire Ségolène Royal.

Revenant sur son échec à la présidentielle de 2002 dans une interview pour un film de Patrick Rotman sur sa vie en 2010, il reconnait son "entière" responsabilité dans sa défaite.

"J'ai surestimé le rejet de Jacques Chirac, j'ai surestimé la perception positive de mon bilan. J'ai sous-estimé l'impact qu'avait la division de la gauche, j'ai sous-estimé le premier tour", déclare-t-il.

ASCENSION POLITIQUE

Né en 1937 à Meudon (Hauts-de-Seine), Lionel Jospin a hérité des convictions socialistes de ses parents militants.

En 1956, il intègre l'Institut d'études politiques de Paris, puis l'École nationale d'administration (ENA) en 1961, où il se convertit au trotskisme. Il rejoint alors l'Organisation communiste internationaliste puis rallie les rangs du Parti socialiste en 1971, dont il sera secrétaire général de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997.

À sa sortie de l'Ena, Lionel Jospin entre au Quai d'Orsay comme secrétaire des Affaires étrangères mais démissionne lors des manifestations de 1968 pour aller étudier aux États-Unis. Il enseigne ensuite l'économie à son retour en France en 1970.

Secrétaire général du Parti socialiste sous la présidence de François Mitterrand, il rejoint le gouvernement lors du second mandat de ce dernier, en tant que ministre de l'Education.

Dans les années 1990, il se montre critique envers les années Mitterrand et se porte candidat à l'élection présidentielle de 1995. En tête au premier tour du scrutin avec 23,3% des votes, il s'incline face à Jacques Chirac au second tour.

Mais en 1997, Lionel Jospin est nommé Premier ministre après les élections législatives anticipées de 1997 consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Jacques Chirac.

À la tête d'une coalition de gauche, il forme ainsi un gouvernement de cohabitation, jusqu'à présent le plus long de la Ve République.

"NON À LA SOCIÉTÉ DE MARCHÉ"

À Matignon, Lionel Jospin a abandonné nombre de ses idéologies de jeunesse en privatisant les principales entreprises publiques telles qu'Air France et le Crédit lyonnais, en acceptant des coupes budgétaires dans le secteur public afin de permettre l'entrée de la France dans la monnaie unique européenne.

Sous son mandat, le pays a connu une période de croissance économique soutenue et une baisse du chômage, grâce notamment à sa décision de réduire la semaine de travail de base de 39 à 35 heures et à la création de 350.000 emplois dans le secteur public pour les jeunes.

Par son slogan "oui à l'économie de marché, non à la société de marché", Lionel Jospin a tenté de définir une ligne sociale-démocrate.

Le PACS, pacte civil de solidarité, est également instauré en 1999, permettant ainsi l'union des couples homosexuels avant la légalisation du mariage entre personnes de même sexe en 2013.

En 2012, Lionel Jospin est nommé par le président François Hollande à la tête d'une Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique chargée d'assainir la vie politique française.

Il est également nommé en 2014 comme membre du Conseil constitutionnel, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019.

Il laisse dans le deuil sa femme Sylviane Agacinski, universitaire féministe, et ses enfants issus d'un précédent mariage, Hugo et Eva.

(Brian Love et Olivier Holmey, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)