PORTRAIT-JO 2026-Clément Noël, porte-drapeau et étendard du ski alpin français

par Vincent Daheron

Favori au rôle de porte-drapeau parmi les candidats, au même titre que Guillaume Cizeron, Clément Noël a été désigné vendredi pour mener la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina aux côtés de Chloé Trespeuch après un vote de ses pairs.

"Pas hyper fan du concept de candidat politique", comme il l'avait expliqué début janvier après l'officialisation de sa candidature, le skieur alpin de 28 ans avait décidé de se lancer malgré tout, poussé par le refus d'Alexis Pinturault, finalement absent aux JO, de se présenter.

"S'il faut représenter le ski alpin, je pense être plutôt bien placé pour le faire", avait-il ajouté.

Difficile de le contredire, tant son histoire est liée aux Jeux olympiques. Son jour de gloire a eu lieu en février 2022, à Yanqing (Chine), au nord-ouest de Pékin, lorsqu'il est devenu champion olympique de slalom.

Le ski alpin français attendait une médaille d'or olympique depuis 2006 et la victoire d'Antoine Dénériaz sur la descente des Jeux de Turin (Italie).

"J'ai toujours vécu de très beaux Jeux olympiques et malgré le Covid à Pékin, je trouve qu'il y a une magie, une ambiance", disait-il au début du mois. "Tout est un peu plus grand, tout est un peu plus magique."

Il était déjà passé tout proche du podium, à quatre centièmes précisément, lors de ses premiers Jeux olympiques en 2018, à 20 ans. Une surprise à cette époque puisque le natif de Remiremont (Vosges) n'avait jamais terminé aussi haut sur le circuit.

Depuis, Clément Noël s'est installé dans le paysage de la Coupe du monde. Avec 15 victoires, il est le troisième Français le plus victorieux chez les hommes, toutes disciplines confondues, à égalité avec le champion du monde de slalom Jean-Noël Augert et derrière le triple champion olympique Jean-Claude Killy (18 victoires) et le triple champion du monde Alexis Pinturault (34).

QUATRE PODIUMS CETTE SAISON

Pur slalomeur, le Vosgien est le sixième skieur de l'Histoire au nombre de victoires dans la discipline en Coupe du monde. À son actif, il compte notamment toutes les "classiques", les courses les plus prestigieuses de l'hiver : Wengen (Suisse), Kitzbühel (Autriche), Schladming (Autriche), Adelboden (Suisse) et la dernière, Madonna di Campiglio (Italie), qu'il a remportée au début du mois.

Skieur à risques, aux courbes plus directes permises par sa grande taille (1,91 m), Clément Noël a aussi vécu quelques désillusions comme aux Mondiaux de Saalbach (Autriche) en 2025, où il était parti à la faute en deuxième manche après avoir conclu la première en tête.

Ses sorties de pistes, inhérentes à cette discipline particulièrement technique, l'ont parfois empêché d'enchaîner les bons résultats et, surtout, de conquérir la Coupe du monde de slalom qui lui résiste encore. Il a terminé à trois reprises deuxième (2019, 2020 et 2021), avec seulement deux points de retard sur le Norvégien Henrik Kristoffersen en 2020.

Depuis le début de saison, le Tricolore est monté à quatre reprises sur le podium, dont sa victoire à Madonna di Campiglio et une troisième place à Schladming, mercredi, pour le dernier slalom avant les Jeux.

Originaire des Vosges, Clément Noël avait ensuite poursuivi sa formation à Val d'Isère durant son adolescence.

"J'ai un parcours assez atypique, je viens d'un petit massif et j'en suis fier, même si j'ai dû migrer pendant ma carrière vers des montagnes plus imposantes et des stations plus riches", admettait-il. "Pour des gens d'un petit massif comme moi, on a eu assez peu de champions dans le ski, donc de voir ce titre honorifique de porte-drapeau pour un jeune de là-bas, je pense que ça pourrait faire rêver des jeunes et peut-être susciter des vocations."

"Il est humble, discret. Il n'aime pas les grandes déclarations", a déclaré à son sujet Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en conférence de presse.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)