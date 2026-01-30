PORTRAIT-JO 2026-Chloé Trespeuch, "la sportive engagée" porte-drapeau

par Vincent Daheron

Athlète et maman : c'est la nouvelle vie de la snowboardeuse Chloé Trespeuch depuis un peu plus d'un an et c'est ce rôle de défricheuse dans sa discipline qu'elle entend partager en tant que porte-drapeau pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

"Ce qui m'a motivée, c'est de représenter la diversité des parcours. L'innovation, l'évolution sont des valeurs assez fortes dans le sport de haut niveau. Et je les vis pleinement cette année en revenant d'une pause maternité dans mon sport, où ce n'est encore jamais arrivé", disait au début du mois la Savoyarde de 31 ans, élue vendredi porte-drapeau aux côtés de Clément Noël.

Elle a été préférée à sa coéquipière de snowboard cross Julia Nirani-Pereira, seule autre candidate féminine pour former le binôme qui emmènera la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture vendredi prochain.

Chloé Trespeuch participera cette année à ses quatrièmes Jeux olympiques. Pour son baptême du feu à Sotchi (Russie) en 2014, elle avait décroché la médaille de bronze à seulement 19 ans, alors qu'elle n'était jamais montée auparavant sur un podium en Coupe du monde.

"C'est un événement qui a forcément marqué ma carrière, qui m'a fait grandir", disait-elle à propos des JO lors de l'officialisation de sa candidature.

La native de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) a ensuite pris la cinquième place des Jeux de Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 avant de remonter sur le podium quatre ans plus tard à Pékin, avec l'argent. Une médaille au goût de revanche après avoir vécu, selon ses termes de l'époque, "le premier grand échec de

sa carrière" en Corée du Sud.

Après la surprise de Sotchi, Chloé Trespeuch est devenue une habituée des premières places. Vice-championne du monde en 2017, elle compte 44 podiums individuels sur le circuit de la Coupe du monde dont sept victoires.

Une régularité qui l'a menée à sa plus belle ligne au palmarès : le classement général de la Coupe du monde en 2024.

"MATERNITÉ ET SPORT"

C'est quelques mois après cette consécration que la Française a décidé de faire une pause dans sa carrière pour donner naissance à son fils Marlo, né le 30 décembre 2024.

"Mon bébé sera à la cérémonie d'ouverture. Il ne s'en souviendra pas mais ce sont des valeurs que j'ai envie de lui transmettre, le fait de vivre les expériences à fond, de se donner la chance de vivre ses projets", disait-elle au début du mois, estimant même que son rôle de maman pourrait l'aider dans celui de porte-drapeau.

"Ce sera un peu d'énergie d'aller sur les sites ou de soutenir tous les athlètes, mais c'est de l'énergie rendue parce qu'on vit vraiment des émotions fortes au travers des parcours des autres. J'ai l'habitude de moins dormir avec le bébé, donc je pense que ça m'aide à gérer la fatigue", avait-elle dit. "Ce n'est pas de la pression ou de la mauvaise fatigue, ce n'est que de la bonne énergie et une manière de vivre l'événement de encore plus forte."

"Chloé est une sportive engagée", a souligné vendredi Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en conférence de presse. "Elle combine maternité et sport de haut niveau d'une manière très inspirante."

Elle a repris la compétition en mars dernier et a retrouvé les premières places ces dernières semaines. La double médaillée olympique, également très engagée pour la défense de l'environnement, est remontée sur le podium pour la première fois en individuel depuis sa pause maternité à l'occasion de la manche chinoise de Dongbeiya, mi-janvier, avec une troisième et une deuxième place.

Actuellement cinquième de la Coupe du monde, Chloé Trespeuch abordera avec toute son expérience ses quatrièmes Jeux olympiques, dont elle ne sait pas encore si ce seront les derniers.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophier Louet)