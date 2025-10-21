Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions

Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance.

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

De juillet à fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe de Cincinatti a bondi de 24% à 12,2 milliards de dollars, dépassant les attentes d'un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Il a été soutenu en particulier par l'aviation civile, qui connaît une très forte demande au niveau mondial. GE Aerospoace cite notamment des commandes importantes pour ses moteurs effectuées par les compagnies aériennes Korean Air et Cathay Pacific au cours des derniers mois.

Sur cette période, le groupe a engrangé un bénéfice net en hausse de près de 28% sur un an à 2,2 milliards de dollars. Rapporté par action et à données comparables, référence pour les marchés, le bénéfice net de l'entreprise progresse de 44% à 1,66 dollar, là aussi au-dessus des attentes du marché.

"Compte tenu de la solidité de nos résultats depuis le début de l'année et de nos prévisions pour le quatrième trimestre, nous relevons nos prévisions annuelles sur tous les fronts", s'est félicité le PDG du groupe, Lawrence Culp, cité dans le communiqué.

Pour le troisième trimestre, les commandes de la division de l'aviation commerciale ont grimpé de 5% à 10,3 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a bondi à 8,9 milliards (+27% sur un an), toujours soutenu par les services de maintenance dans un contexte de flotte mondiale vieillissante, mais aussi par la forte demande de pièces détachées.

La division de la défense a également vu ses revenus enregistrer une nette hausse (+26% à 2,8 milliards), dans un contexte de réarmement mondial, mais les commandes ont à l'inverse décliné de 5% sur la période à 2,9 milliards, un recul attribué par le groupe à un effet de calendrier.

GE Aerospace a de nouveau revu à la hausse ses prévisions pour 2025 après avoir fait de même lors de la présentation de ces résultats pour le deuxième trimestre. Il anticipe désormais une croissance des revenus proche de 20% (contre le milieu de la dizaine auparavant), et un bénéfice entre 6 et 6,20 dollar par action contre une fourchette située entre 5,60 et 5,80 dollars annoncée précédemment.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de GE Aerospace gagnait environ 1,7% aux alentours de 11H10 GMT.