Porté par l'industrie, le nombre de créations d'entreprises repart à la hausse

84.807 entreprises ont été créées en France au mois de juin, soit une augmentation de 4%.

L'industrie a été le secteur le plus dynamique en juin. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le nombre de créations d'entreprises en France a rebondi au mois de juin après deux mois de baisse consécutifs, a rapporté mardi 19 juillet l'Insee.

En juin, 84.807 entreprises ont été créées, soit une augmentation de 4% (-4,5% en mai), tirée par les nouvelles immatriculations d'entreprises classiques (8,2%) et, dans une moindre mesure, des micro-entreprises (1,3%).

La hausse concerne tous les secteurs sauf le service aux ménages , en léger recul de 0,5%.

L'industrie, secteur dynamique

L'industrie a été le secteur le plus dynamique avec un net rebond de 13,4%, suivie par le commerce, notamment les segments de la réparation automobile (7,3% contre -8,4% en mai) et les transports et entreposage (+8,9%).

Dans le secteur des activités financières et d'assurance, celui qui a le plus progressé sur les 12 derniers mois, 2.973 nouvelles entreprises ont été créées, pour une progression de 6,6%.

"Le nombre cumulé d'entreprises créées au cours du deuxième trimestre 2022 diminue par rapport au même trimestre un an auparavant", précise également l'Insee. En cause: la forte baisse des créations d'entreprises individuelles classiques (-15,3%).

Malgré son rattrapage en juin, le secteur des transports et l'entreposage, qui comprend par exemple la livraison à domicile, "est celui qui contribue le plus à la baisse" sur le trimestre, note encore l'institut. Celui-ci avait connu un développement rapide durant la crise sanitaire.

Au cumul sur les six premiers mois de l'année, 539.774 nouvelles entreprises ont été immatriculées, c'est 15.770 de moins qu'au cours des deux premiers trimestres 2021 .

Au cours des 12 derniers mois, le nombre total d'entreprises créées accuse lui aussi une baisse (-2,9%).

La part des nouvelles sociétés dans la création d'entreprises est restée stable à 27,6%, devant les entreprises individuelles classiques (11,8%) mais derrière les micro-entreprises (60,6%).