Pologne-Un mort et deux blessés lors d'une attaque dans une école, la deuxième en deux jours

* Un ancien élève s'en est pris au personnel d'une école primaire

* Cet incident est la deuxième attaque contre une école en deux jours en Pologne

* La police a déjoué une troisième attaque prévue par un autre adolescent

par Alicja Surdy et Pawel Florkiewicz

Un ancien élève de 15 ans a tué une personne et en a blessé deux autres jeudi dans une école primaire polonaise, a dit la police, la Pologne comptant ainsi un deuxième incident de ce type en deux jours.

Les autorités ont précisé qu'une femme de 37 ans, la concierge de l'école, a trouvé la mort lors de cette attaque, survenue vers 09h00 heure locale (07h00 GMT) à Leszczydol-Nowiny, au nord-est de Varsovie.

"Elle a été la première personne attaquée avec un objet tranchant", a déclaré la porte-parole de la police, Katarzyna Kucharska, à la chaîne de télévision polonaise TVN24.

"Le directeur a entendu les cris et a tenté de maîtriser l'agresseur, aidé par un enseignant. Tous deux ont été blessés."

La porte-parole du ministère de l’Intérieur polonais, Karolina Galecka, a précisé que la vie des deux blessés n'était pas en danger.

"L'agresseur était un ancien élève de cette école primaire et est actuellement élève dans un établissement d’enseignement professionnel", a-t-elle précisé.

"Pour l'instant, nous ne connaissons pas ses motivations. Il était en possession de trois couteaux et s'en est pris à la concierge."

Un porte-parole du gouvernement a dit que le Premier ministre polonais Donald Tusk avait convoqué une réunion d’urgence.

ÉVITER UNE AUTRE ATTAQUE

Cet incident survient au lendemain d'une attaque au couteau dans une autre école polonaise, tandis que la police a déjoué une troisième attaque prévue par un autre adolescent.

Dix personnes ont été blessées mercredi lors d'une attaque au couteau survenue dans une école d'Ostroleka, dans le nord-est de la Pologne. La police a interpellé peu après les faits le suspect, âgé de 19 ans, qui figurait parmi les blessés.

Le ministre de l'Intérieur, Marcin Kierwinski, a noté que, lors d'un autre incident survenu mercredi à Sierpc, dans le centre-nord de la Pologne, la police avait interpellé un jeune de 17 ans qui avait annoncé son intention de commettre "quelque chose de dangereux" dans l'enceinte de l’établissement.

"Les enseignants ont prévenu la police, qui est intervenue et a trouvé deux couteaux en sa possession", a déclaré Marcin Kierwinski lors d'une conférence de presse. "Les données récupérées sur ses appareils électroniques ont révélé des recherches en ligne sur la manière d'orchestrer un tel acte de violence."

(Anna Wlodarczak-Semczuk, Pawel Florkiewicz, Alicja Surdy, rédigé par Alan Charlish ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)