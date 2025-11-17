Pologne-Tusk dénonce un acte de sabotage "sans précédent" sur une ligne de chemin de fer

La voie ferrée reliant Varsovie, capitale polonaise, à Lublin, dans l'est du pays, a été endommagée dimanche par un acte de sabotage, a déclaré lundi le Premier ministre polonais Donald Tusk.

"L'explosion d'un engin explosif a détruit la voie ferrée", a-t-il écrit sur X.

"Les services d'urgence et le bureau du procureur travaillent sur les lieux. Sur la même voie, plus près de Lublin, des dégâts ont également été identifiés", a-t-il ajouté.

Selon Donald Tusk, l'incident est "sans précédent" et vise "la sécurité de l'État polonais et de ses citoyens".

Dimanche, la police locale a déclaré qu'un conducteur de train avait signalé des dégâts sur la ligne ferroviaire.

Varsovie estime être une cible d'actes de sabotage en raison de son rôle de plaque tournante pour l'acheminement d'aide à Kyiv dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Moscou nie régulièrement toute implication dans de tels actes.

(Rédigé par Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)