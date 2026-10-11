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Pologne-Réunion de services de sécurité après des menaces contre Tusk
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 14:45

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Les services de sécurité polonais ont tenu une réunion spéciale dimanche après avoir reçu des informations faisant état d'un projet potentiel d'attaque contre le Premier ministre Donald Tusk et le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré un porte-parole.

Le porte-parole des services spéciaux, Jacek Dobrzynski, a déclaré ne pas pouvoir entrer dans les détails mais que les autorités prenaient cette menace "extrêmement au sérieux".

"Nous parlons d'une forte probabilité que ces menaces soient mises à exécution", a-t-il déclaré à des journalistes.

La porte-parole du ministère de l'Intérieur, Karolina Galecka, a déclaré qu'un courriel contenant des informations sur cette attaque potentielle avait été transmis à la police par le Service de protection de l'État, chargé de la sécurité des ministres.

Si les crimes violents sont relativement rares en Pologne, le pays est profondément polarisé sur le plan politique et est confronté à des menaces sécuritaires en raison de sa proximité avec la guerre en Ukraine.

En août, la police a interpellé un homme de 23 ans accusé d'avoir appelé à l'assassinat de hauts responsables politiques polonais.

En 2024, Donald Tusk avait déclaré avoir reçu des menaces après la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico.

(Alan Charlish; version française Nicolas Delame)

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