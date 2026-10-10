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Pologne-Nouvelle attaque à l'arme blanche menée par un jeune, trois blessés
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 16:37

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Trois personnes ont été blessées samedi lors d'une agression à l'arme blanche perpétrée par un jeune homme dans un établissement d'enseignement supérieur à Varsovie, a indiqué la police.

Il s'agit de la troisième attaque du genre en quatre jours en Pologne, où cette série d'incidents fait craindre une recrudescence de la violence par imitation chez les jeunes.

Des milliers de policiers se sont rendus vendredi dans des établissements scolaires à travers tout le pays pour tenter de rassurer les élèves, après que deux attaques à l'arme blanche commises par des adolescents en deux jours ont fait naître des rumeurs de nouveaux assauts potentiels.

"À 12h30 aujourd'hui, nous avons reçu un signalement concernant un incident impliquant l'utilisation d'une arme dangereuse", a déclaré à Reuters le porte-parole de la police, Jakub Filipiak.

"Une personne a été blessée et transportée à l'hôpital avec des blessures sans gravité. Deux autres passants ont également été blessés, mais n'ont pas dû être hospitalisés."

Le porte-parole de la police a précisé que l'agresseur, âgé de 21 ans, était un étudiant de l'établissement.

Selon l'agence de presse publique PAP, les victimes sont deux jeunes filles de 17 ans et une femme de 24 ans venues déposer des documents d'inscription. D'après les premières conclusions de la police, l'agresseur et les victimes ne se connaissaient pas.

La police a déclaré avoir contrôlé quelque 50.000 sites depuis vendredi et interpellé 76 personnes. Les autorités avaient précédemment indiqué que la plupart des personnes interpellées étaient des adolescents ayant proféré des menaces en ligne.

Jeudi, un ancien élève de 15 ans équipé d'une caméra fixée sur son casque a tué un concierge et blessé deux enseignants dans une école primaire de Leszczydol-Nowiny, au nord-est de Varsovie. Mercredi, un jeune de 19 ans a blessé neuf personnes dans une école d'Ostroleka, au nord de la capitale.

(Reportage Alan Charlish, version française Benjamin Mallet)

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