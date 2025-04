Pologne: l'inflation à 4,9% en mars sur un an

La hausse des prix à la consommation en Pologne s'est élevée à 4,9% en mars, après une même hausse en février, a indiqué mardi l'Office national des statistiques (GUS).

( AFP / SERGEI GAPON )

Sur un mois, les prix ont augmenté en mars de 0,2%.

Selon l'institut statistique, les prix des produits alimentaires ont augmenté sur un an de 6,7%, et les coûts du logement et de l'énergie de 10,9%.

En 2024, la hausse des prix à la consommation s'est fortement ralentie à 3,6% par rapport à 2023, lorsqu'elle s'était élevée à 11,4%.

En 2025, l'inflation atteindra 4,9%, alors qu'en 2026 elle devrait s'établir à 3,4% et 2,5% en 2027, selon une prévision de la Banque nationale de Pologne (NBP) publiée en février.

NBP table également sur une croissance de PIB de 3,7% cette année, de 2,9% en 2026 et de 2,3% en 2027.