Pologne-L'espace aérien autour de deux villes du Sud-Est fermé-FAA

L'espace aérien autour des villes de Lublin et Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, a été fermé ces dernières heures en raison d'"activités militaires imprévues", a déclaré samedi l'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA).

L'accès aux aéroports de Lublin et Rzeszow n'était pas possible en raison d'activités militaires visant à assurer la sécurité de l'Etat, a dit la FAA sur son site internet.

Selon le site internet FlightRadar24, des avions de l'Otan opéraient dans la zone.

Les opérations avaient été suspendues le mois dernier dans les aéroports de Lublin et Rzeszow en raison d'opérations de routine.

(Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud)